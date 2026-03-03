Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта, 17:14

Общество

Россиян призвали выгуливать собак на поводке из-за пробуждения диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С наступлением весны владельцам собак необходимо строго соблюдать правила выгула в парках и лесопарках, чтобы не навредить диким животным, а также не подвергнуть риску своих питомцев, рассказала Агентству "Москва" ветеринарный врач, аспирант департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института (АТИ) РУДН, тренер и методист кинологического центра Яна Орлова.

Она объяснила, что весна является временем пробуждения леса и что во время прогулок на природе нужно помнить, что хозяева с питомцами в лесу не одни. В случае если собака недостаточно воспитана и не услышит владельца, когда увидит дикое животное, то нужно заняться ее воспитанием.

"Владельцам собак необходимо гулять в природных зонах либо на поводке, либо иметь стопроцентно работающий подзыв, который сработает даже в стрессовой ситуации. Иначе мы будем негативно влиять на численность лесных жителей или можем подвергнуть здоровье и жизнь нашей собаки опасности", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что главную опасность для диких животных представляет не агрессия хищников, а охотничий инстинкт домашних собак. Он может срабатывать без цели добыть пропитание – зачастую убийство молодых диких животных собаками происходит ради самого процесса.

Жертвами подобных нападений становятся, например, ежи, белки, молодые бобры. Домашние животные, в свою очередь, тоже подвергаются опасности – травмами может закончиться встреча со взрослым лосем или кабаном.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что с приходом оттепели на тротуарах и газонах проявятся реагенты и биологические отходы, которые могут представлять угрозу для собак.

В частности, химические вещества способны разъедать подушечки лап, вызывать ожоги и трещины, а также могут стать причиной отравления, если питомец вылизывает лапы после прогулки.

животные

