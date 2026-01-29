Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 12:51

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Левченко: питомцев нужно приучать к чистке зубов с 2–3 месяцев

Ветеринар рассказала, как приучить домашних животных к регулярной чистке зубов

Фото: 123RF.com/vera1703

Приучать питомцев к гигиене полости рта нужно постепенно и с самого детства. Причем брахицефальным породам кошек и собак особенно важно регулярно чистить зубы, рассказала Москве 24 зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, эмаль у животных от природы гораздо тоньше, чем у людей.

"Если не соблюдать гигиену, налет будет скапливаться и превращаться в зубной камень, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. Все это чревато развитием пародонтита, гингивита и стоматита, а при воспалении – флюсом, что приводит к снижению аппетита у животного и даже отказу от корма", – предупредила эксперт.

В связи с этим ветеринар советует приучать питомца к чистке зубов с 2–3 месяцев и делать это постепенно.

Ни в коем случае не нужно зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь. Можно для начала просто выложить предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил. И когда реакция будет спокойной, сесть рядом и поднести щетку ко рту, а затем убрать и сразу вознаградить лакомством.
Наталья Левченко
зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники

В следующий раз стоит попытаться приступить к чистке. Правда, делать это нужно недолго и максимально аккуратно. Так, постепенно, используя поощрения, можно добиться желаемого результата, отметила эксперт.

"Что касается необходимых инструментов, нужно иметь специальную щетку: она может быть и обычной, и в виде напальчника. Советую попробовать разные, чтобы понять, какими удобнее пользоваться. Паста тоже должна быть именно для животных – ее звери могут смело проглатывать", – отметила Левченко.

"Чистить питомцу зубы достаточно один раз в неделю, но если животное устает, необязательно сразу обрабатывать всю полость. Можно сначала почистить одну сторону, а через несколько дней – другую", – пояснила ветеринар.

По словам эксперта, особенно важно следить за гигиеной зубов у брахицефальных пород. Например, к ним относятся персидские кошки и мопсы. Из-за того что пасть у таких зверей маленькая и приплюснутая, зубам остается мало места. Это значит, что они расположены скученно, поэтому и портятся быстрее.

Ранее кинолог Константин Карапетьянц рассказал, что в холода больше всего страдают собаки мелких, а также короткошерстных пород. Однако многое зависит от закалки, поэтому очень важно гулять с питомцем в любую погоду.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика