Ветеринар Левченко: питомцев нужно приучать к чистке зубов с 2–3 месяцев

Фото: 123RF.com/vera1703

Приучать питомцев к гигиене полости рта нужно постепенно и с самого детства. Причем брахицефальным породам кошек и собак особенно важно регулярно чистить зубы, рассказала Москве 24 зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, эмаль у животных от природы гораздо тоньше, чем у людей.

"Если не соблюдать гигиену, налет будет скапливаться и превращаться в зубной камень, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. Все это чревато развитием пародонтита, гингивита и стоматита, а при воспалении – флюсом, что приводит к снижению аппетита у животного и даже отказу от корма", – предупредила эксперт.

В связи с этим ветеринар советует приучать питомца к чистке зубов с 2–3 месяцев и делать это постепенно.





Наталья Левченко зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Ни в коем случае не нужно зажимать животное и проводить процедуру насильно, чтобы не спровоцировать боязнь. Можно для начала просто выложить предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил. И когда реакция будет спокойной, сесть рядом и поднести щетку ко рту, а затем убрать и сразу вознаградить лакомством.

В следующий раз стоит попытаться приступить к чистке. Правда, делать это нужно недолго и максимально аккуратно. Так, постепенно, используя поощрения, можно добиться желаемого результата, отметила эксперт.



"Что касается необходимых инструментов, нужно иметь специальную щетку: она может быть и обычной, и в виде напальчника. Советую попробовать разные, чтобы понять, какими удобнее пользоваться. Паста тоже должна быть именно для животных – ее звери могут смело проглатывать", – отметила Левченко.

"Чистить питомцу зубы достаточно один раз в неделю, но если животное устает, необязательно сразу обрабатывать всю полость. Можно сначала почистить одну сторону, а через несколько дней – другую", – пояснила ветеринар.

По словам эксперта, особенно важно следить за гигиеной зубов у брахицефальных пород. Например, к ним относятся персидские кошки и мопсы. Из-за того что пасть у таких зверей маленькая и приплюснутая, зубам остается мало места. Это значит, что они расположены скученно, поэтому и портятся быстрее.

