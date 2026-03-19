Форма поиска по сайту

Новости

19 марта, 05:24

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Богданова-Шемраева: май 2026 года будет невыгодным для отпуска месяцем

Фото: depositphotos/sbotas

Россиянам не следует брать отпуск в мае, так как это будет невыгодно из-за большого количества праздничных дней, которые снизят отпускные выплаты. Об этом сообщила глава департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

По словам специалиста, размер отпускных рассчитывается по специальной формуле. При этом сумму выплат за месяц можно повысить, если знать некоторые нюансы.

"Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель – максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы", – цитирует эксперта ТАСС.

В 2026 году самым выгодным месяцем для отпуска будет июль, так как в нем 23 рабочих дня. Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре, октябре и декабре. Богданова-Шемраева добавила, что в период отпуска следует включать не только рабочие дни, но и выходные – за них также начисляются отпускные.

Ранее психолог посоветовала россиянам брать месяц отпуска, чтобы полноценно восстановиться, многое переосмыслить и перезагрузиться. По словам эксперта, примерно неделю-полторы следует потратить на то, чтобы просто выспаться, расслабиться, пообщаться с родными и позаботиться о своем теле, в том числе, например, посетив спа-процедуры.

Только после такого периода восстановления обычно включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности. Кроме этого, длительный отпуск дает хорошую возможность прислушаться к себе и многое переосмыслить.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика