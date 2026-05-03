Тела четырех погибших найдены на угольном разрезе в Магаданской области

Спасатели нашли тела четырех погибших на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, всего под завалами могут быть до 8 человек.

Специалисты продолжают работы в круглосуточном режиме. Также в районе ЧП организована адресная помощь родственникам погибших и работают психологи МЧС РФ.

Об обрушении рудника в Сусуманском городском округе на угольном разрезе Кадыкчанском стало известно 30 апреля. На месте случившегося задействованы пожарные, горноспасатели и медики.

По словам гендиректора угольного разреза Александра Нестеровича, горная масса обрушилась из-за схода селя. Среди попавших под завалы могут находиться как местные жители, так и уроженцы других регионов страны. На месте случившегося развернут оперштаб.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Случившееся подпадает под статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

