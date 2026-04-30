Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 10:45

Происшествия

В Бурятии предъявили обвинение директору рудника после гибели работников при сходе лавины

Фото: MAX/"Следком"

Задержанному директору рудника "Ирокинда" в Бурятии предъявили обвинение по уголовному делу о гибели 6 работников при сходе лавины, сообщила пресс-служба СК по республике.

Также в пресс-службе ООО "Ирокинда" рассказали, что компания организует транспортировку тел погибших их семьям специализированным авиабортом.

"В условиях полного бездорожья, удаленности рудника и разбитых зимников это единственный способ обеспечить бережную и быструю транспортировку", – отметили в компании.

Уточнялось, что решение принято, несмотря на высокую стоимость и сложность согласования в условиях ограниченной транспортной доступности региона. Отдельно проработан маршрут доставки тела гражданина Казахстана.

В "Ирокинде" добавили, что компания полностью возьмет на себя все ритуальные расходы, выплатит материальную помощь, а семьям погибших обеспечат круглосуточную психологическую поддержку.

С пострадавшими, которые выжили при сходе лавины, ведется индивидуальная работа по медицинской реабилитации и дополнительным компенсациям.

Лавина сошла на руднике в Муйском районе Бурятии утром 28 апреля, когда девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Трое из них выбрались сами, а остальные остались придавлены снежной массой. В их числе – мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.

На месте ЧП были организованы поисково-спасательные работы с участием 60 человек и 5 единиц спецтехники. Позднее на помощь из Улан-Удэ вылетела еще одна группа в составе пяти человек.

Спустя время поисковые работы завершились. Спасатели извлекли из-под завалов тела всех шестерых погибших.

В рамках дела был задержан директор рудника. Уточнялось, что он дал распоряжение о проведении работ при наличии угрозы схода лавины.

