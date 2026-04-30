Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Корчаковка в Сумской области и Новоалександровку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Взять под контроль Корчаковку удалось благодаря активным действиям российской группировки войск "Север", в то время как Новоалександровку освободили подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ.

Ранее российские войска установили контроль над Новодмитровкой в Сумской области и населенным пунктом с таким же названием в ДНР. До этого ВС РФ освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ в результате решительных действий освободили Ильичовку в ДНР. В тот же день стало известно о взятии под контроль Таратутина в Сумской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря представителям группировки войск "Север".

