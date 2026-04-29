Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над двумя одноименными населенными пунктами Новодмитровка в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, освободить село в Сумской области смогли подразделения группировки войск "Север", а в ДНР – военнослужащие "Юга". В рамках операций бойцы предприняли решительные действия.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области, а также освободили Ильиновку в ДНР. Сделать это удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север" и "Юг".

Кроме того, ВС РФ освободили населенные пункты Ильичовка в ДНР и Таратутино в Сумской области. Установить контроль над Ильичовкой помогли решительные действия подразделений группировки войск "Запад", а занять Таратутино смогли представители "Севера".