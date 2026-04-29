ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект о кратном повышении пошлин для мигрантов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект правительства о кратном повышении пошлин для мигрантов, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, документ предусматривает повышение пошлины за прием в гражданство с 4,2 до 50 тысяч рублей (в 12 раз), за выдачу разрешения на временное проживание – с 1 920 до 15 тысяч рублей (в 8 раз), за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей (в 5 раз).

Кроме того, предполагается существенно увеличить и ряд других налоговых пошлин для мигрантов.

"Все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере", – уверен Володин.

Ранее Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.