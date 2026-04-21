21 апреля, 19:42

Политика

Володин заявил, что не вставшие на воинский учет лишатся приобретенного гражданства РФ

Фото: kremlin.ru

Люди с приобретенным гражданством РФ, которые не встали на воинский учет, могут лишиться российского гражданства. Об этом в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", – прокомментировал он.

Кроме того, гражданство России прекращается свыше чем по 80 основаниям, включая сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство.

"Все, кто приезжает в Россию, должны знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать законы Российской Федерации", – добавил Володин.

Согласно данным думской электронной базы, соответствующий отозванный законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет был внесен в Госдуму в июле 2025 года группой депутатов во главе с парламентарием Андреем Картаполовым и депутатом Василием Пискаревым.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что за любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства. Позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

