Володин заявил, что не вставшие на воинский учет лишатся приобретенного гражданства РФ

Люди с приобретенным гражданством РФ, которые не встали на воинский учет, могут лишиться российского гражданства. Об этом в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", – прокомментировал он.

Кроме того, гражданство России прекращается свыше чем по 80 основаниям, включая сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство.

"Все, кто приезжает в Россию, должны знать русский язык, уважать нашу культуру и соблюдать законы Российской Федерации", – добавил Володин.

Согласно данным думской электронной базы, соответствующий отозванный законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет был внесен в Госдуму в июле 2025 года группой депутатов во главе с парламентарием Андреем Картаполовым и депутатом Василием Пискаревым.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что за любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства. Позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством.

