Путин указал на риски широкого информирования граждан об ограничениях интернета

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Широкое информирование граждан об ограничениях интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Глава государства указал, что в случае террористической угрозы в приоритете всегда будет обеспечение безопасности людей.

"Понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники ведь тоже все слышат, все видят", – отметил президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что после снятия ограничений граждан все же нужно информировать о том, что происходило.

Также Путин призвал проработать механизм для бесперебойной работы жизненно важных сервисов. Президент указал, что даже в мобильных телефонах даже при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки.

"В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений", – добавил лидер страны.

По словам президента, необходимые для этого технологические возможности у страны есть, поэтому их необходимо реализовывать.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях. Он признал, что это становится причиной неудобства граждан, но добавил, что "сейчас такой период". По словам Пескова, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость данных мер безопасности.

