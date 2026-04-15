15 апреля, 19:42

Охлобыстин назвал цифровые ограничения большой ошибкой

Ограничения в цифровой среде в сегодняшних реалиях не имеют разумного обоснования и становятся "большой ошибкой", заявил российский актер Иван Охлобыстин в своем телеграм-канале.

"Цифровые ограничения – это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в XXI веке живем), и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации", – отметил он.

Актер добавил, что попытка ограничить российскую культуру и науку в информации "не подлежит осмыслению". Он также подчеркнул, что если Россия хочет вернуться в СССР, то сначала нужно "построить машину времени". Кроме того, он указал на то, что к собственному советскому прошлому "теплые чувства испытывает, но не скучает".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас страна вынуждена вводить цифровые ограничения по соображениям безопасности, это не "путь в прошлое". По его словам, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость данных мер безопасности.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

