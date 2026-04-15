Охлобыстин назвал цифровые ограничения большой ошибкой

Ограничения в цифровой среде в сегодняшних реалиях не имеют разумного обоснования и становятся "большой ошибкой", заявил российский актер Иван Охлобыстин в своем телеграм-канале.

"Цифровые ограничения – это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя (в XXI веке живем), и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации", – отметил он.

Актер добавил, что попытка ограничить российскую культуру и науку в информации "не подлежит осмыслению". Он также подчеркнул, что если Россия хочет вернуться в СССР, то сначала нужно "построить машину времени". Кроме того, он указал на то, что к собственному советскому прошлому "теплые чувства испытывает, но не скучает".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа интернета в России будет нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас страна вынуждена вводить цифровые ограничения по соображениям безопасности, это не "путь в прошлое". По его словам, большинство россиян понимают целесообразность и необходимость данных мер безопасности.

