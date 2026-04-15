"Мосбилет" показал первую афишу "Современника" в честь 70-летия театра. Она опубликована в канале сервиса в MAX.

Режиссер спецпроектов театра Елена Фастовская рассказала, что 15 апреля 1956 года на учебной сцене Школы-студии МХАТ состоялся первый показ студии молодых артистов – премьера по пьесе Виктора Розова "Вечно живые".

На афише, которую, по словам Фастовской, можно считать музейным экспонатом, видны имена основателей театра, а именно Лидия Толмачева, Светлана Мизери, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Олег Табаков, а также вдохновитель и лидер группы Олег Ефремов.

Отмечается, что "Современник" является одним из главных московских театров, который формировал вкус, язык и "само представление о современной сцене" десятилетиями.

Культурному учреждению исполнилось 70 лет 15 апреля. Сергей Собянин поздравил коллектив с юбилеем и отметил, что на сцене театра свои лучшие роли сыграли Валентин Гафт, Юрий Богатырев, Олег Даль, Алла Покровская и Андрей Мягков. А многие спектакли можно назвать культовыми. Это, например, "Три товарища" Галины Волчек и "САШАШИШИН" Гарика Сукачева.

Сейчас в труппу "Современника" входят 57 актеров, при этом 13 из них являются заслуженными и народными артистами России. Руководит театром Владимир Машков. По словам градоначальника, любая его постановка – это всегда значимое событие для культуры столицы.

