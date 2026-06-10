Госдума запретила депортировать проходящих службу в ВС РФ иностранцев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает депортировать иностранцев и отказывать им в выдаче вида на жительство, если они проходят службу в Вооруженных силах России по контракту.

Также это касается тех иностранных граждан, которые были участниками боевых действий в составе российской армии.

Кроме того, в законе указана невозможность отказать этим лицам в выдаче разрешений на временное пребывание и на работу. Эти документы аннулировать будет нельзя.

Также в соответствии с законом не будут исполняться решения о депортации, отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании, сокращении срока временного пребывания в отношении этих граждан, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. Все они прекращают свое действие.

С 2023 года более 39 тысяч человек, которые получили российское гражданство, заключили контракты о прохождении военной службы. При этом из числа впервые принятых в гражданство были поставлены на учет более 112 тысяч лиц. Кроме того, военные следственные органы приняли участие в комплектовании 9 бригад сухопутных войск, что стало весомым вкладом СК России в победу в СВО.

