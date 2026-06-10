График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 13:20

Политика

Госдума запретила депортировать проходящих службу в ВС РФ иностранцев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает депортировать иностранцев и отказывать им в выдаче вида на жительство, если они проходят службу в Вооруженных силах России по контракту.

Также это касается тех иностранных граждан, которые были участниками боевых действий в составе российской армии.

Кроме того, в законе указана невозможность отказать этим лицам в выдаче разрешений на временное пребывание и на работу. Эти документы аннулировать будет нельзя.

Также в соответствии с законом не будут исполняться решения о депортации, отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании, сокращении срока временного пребывания в отношении этих граждан, которые были приняты с 24 февраля 2022 года. Все они прекращают свое действие.

С 2023 года более 39 тысяч человек, которые получили российское гражданство, заключили контракты о прохождении военной службы. При этом из числа впервые принятых в гражданство были поставлены на учет более 112 тысяч лиц. Кроме того, военные следственные органы приняли участие в комплектовании 9 бригад сухопутных войск, что стало весомым вкладом СК России в победу в СВО.

Читайте также


политикаобщество

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика