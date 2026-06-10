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10 июня, 14:13

В мире

На АЭС "Фукусима-1" приостановили сброс очищенной воды из-за сигнализации

Фото: ТАСС/ЕРА/JIJI PRESS

На АЭС "Фукусима-1" приостановили очередной этап сброса очищенной воды из-за сигнализации системы безопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Система обнаружила неисправность в процессе перекачки воды и автоматически приостановила сброс. При этом проверка оборудования не выявила проблем, сейчас специалисты выясняют причину срабатывания сигнализации.

На станции осуществляется 20-й этап сброса очищенной воды. В ходе работ планируется сбросить в океан 7,8 тысячи тонн воды.

Перед этим вода проходит очистку, однако в ней содержится тритий. Его содержание смешивается с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды ВОЗ.

Японское правительство решило начать сброс очищенной воды с "Фукусимы" в августе 2023 года. Этот процесс должен занять около 30 лет. В МАГАТЭ подчеркивали, что сбрасываемая вода соответствует всем международным стандартам безопасности.

В августе 2024-го в здании второго энергоблока аварийной АЭС произошла утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами. Вытекшая из резервуара вода ушла в подвал здания, но не попала наружу.

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