NHK: утечка 25 тонн радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима-1" в Японии

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Утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии. Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что вода не попала в окружающую среду. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO, утечку обнаружили 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне зафиксировали аномальное снижение уровня воды.

По результатам проверки выяснилось, что вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечки не произошло. Подачу новой воды в бассейн для охлаждения отработанного ядерного топлива временно приостановили.

В течение недели в здание второго энергоблока запустят робота для выявления точного места утечки и ее возможной причины.

Утечка радиоактивной воды уже была зафиксирована на "Фукусиме-1" в феврале этого года. Свидетелями инцидента стали сотрудники станции. Утечка произошла из трубы. Позже компания TEPCO заявила, что не выявила угроз для населения и окружающей среды после утечки.

В августе прошлого года Токио решил начать сброс очищенной воды с "Фукусимы". Процесс сброса должен занять около 30 лет. По данным МАГАТЭ, сбрасываемая вода соответствует всем международным стандартам безопасности.