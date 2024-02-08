Утечка радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" не угрожает населению – МАГАТЭ

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Компания – оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) не выявила угроз для населения и окружающей среды после утечки радиоактивной воды. Об этом со ссылкой на сообщение МАГАТЭ сообщает ТАСС.

"Инцидент не представляет опасности для населения и не оказывает воздействия на окружающую среду за пределами объекта", – указано в сообщении.

Свидетелями инцидента, который произошел 7 февраля, стали сотрудники станции. По информации СМИ, объем утечки составил 5,5 тонны, а концентрация радиоактивных веществ в воде составила 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме в 1,5 тысячи беккерелей.

До этого в МАГАТЭ заявили, что очищенная вода, которую Япония сбрасывает со станции, соответствует международным требованиям безопасности. Такой отчет был подготовлен организацией в январе 2024 года. В прошлый раз воду проверяли летом 2023 года.

