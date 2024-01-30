В МАГАТЭ заявили, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан соответствует нормам

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Очищенная вода, которую Япония сбрасывает в океан с АЭС "Фукусима-1", соответствует всем международным стандартам безопасности. Об этом заявило в своем пресс-релизе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

В сообщении агентства сказано, что это первый отчет группы МАГАТЭ с августа 2023 года.

При этом в заявлении также уточняется, что результаты проверок образцов воды, рыб, донных отложений и водорослей из близлежащих районов к станции вызывают уверенность в том, что Япония может осуществлять конкретные исследования, связанные со сбросом воды с АЭС в океан.

24 августа прошлого года Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы. Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.



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