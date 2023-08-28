Китай начал вывозить соль из Приморья после начала сброса воды с "Фукусимы"

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Жители Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска "Пограничный" после начала сброса радиоактивной воды со станции "Фукусима-1" в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

"Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль. – Прим. ред.) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара", – сказали в ведомстве.

При этом на других пунктах пропуска таможенники не фиксируют увеличения количества этого продукта в багаже граждан КНР. По словам сотрудников таможни, большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья не наблюдается, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 24 августа Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап будет идти в течение 17 дней, сам процесс сброса воды займет 30 лет.

Для этого был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр. Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Позже японские власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

Также местные ученые провели анализы на содержание нуклидов с гамма-излучением и отметили, что их концентрация в воде также находится ниже пределов выявления.



В пойманной неподалеку от АЭС "Фукусима-1" рыбе не нашли следов трития