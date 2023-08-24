На АЭС "Фукусима-1" начался сброс в океан первой партии воды

Фото: EPA POOL/ТАСС/KIMIMASA MAYAMA

Японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом со ссылкой на энергетическую компанию Tokyo Electric Power сообщает ТАСС.

Погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, что позволило начать работы в соответствии с графиком, сообщили в компании.

Уточняется, что подготовленная для сброса вода в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Каждая тонна воды разбавляется 1,2 тысячами тонн чистой морской воды.

Воду будут сбрасывать через специально построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега, с интенсивность в 460 тонн за сутки. Согласно плану работ, в течение 17 дней предполагается сбросить около 7,8 тысяч тонн очищенной воды.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за товарами из Японии после информации о намерении Токио приступить к сбросу в океан радиоактивной воды.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора также заявило об усилении радиологического контроля уловов, добытых рядом с местом сброса воды с АЭС.

"Актуальный репортаж": сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа