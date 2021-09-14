Новости мира: на АЭС "Фукусима-1" обнаружили поврежденные фильтры для воды

На японской атомной электростанции "Фукусима-1" обнаружили повреждения водяных фильтров. По данным местных СМИ, пока утечек радиоактивной воды не было, но проблема остается серьезной. Японские власти приняли решение сбросить отфильтрованную воду в океан, так как на АЭС не хватает мощностей для ее хранения. По планам эта вода должна быть абсолютно безопасна, но проверка, которую провело Международное агентство по атомной энергии, показала, что система очистки работает неэффективно. Сейчас в баках на территории станции скопилось более миллиона тонн якобы очищенной воды, которая после сброса может разойтись по мировому океану. Последствия могут ощутить по всему миру. Что теперь делать с опасной жидкостью, пока непонятно.

В Шанхае более 300 тысяч человек эвакуировали из-за сильнейшего тайфуна. Скорость ветра достигала 42-х метров в секунду, то есть более 150 километров в час. Он валил деревья, обрывал провода, поднимал в воздух машины и срывал крыши с домов. Сейчас штормовой фронт медленно движется на север. Спасатели пытаются вывезти из опасных районов как можно больше людей.

В Пакистане из-за сильных ливней, оползней и селей рухнуло несколько жилых домов. Под завалами погибли по меньшей мере 14 человек. Ливни на северо-западе страны не прекращаются с вечера 11 сентября. В пострадавшие районы направлены команды спасателей. Они эвакуируют людей из затопленных городов и поселков.



Лесные пожары в Калифорнии официально признаны стихийным бедствием. Соответствующее заявление сделал Джо Байден. После этого к тушению лесов присоединились федеральные пожарные части. Огонь бушует в Калифорнии уже месяц. Пожару даже дали имя. Его назвали Калдор. От него уже пострадали 5 человек.

Афганистан открывает воздушные границы. Новое правительство, сформированное запрещенной в России террористической группировкой "Талибан", разрешило авиакомпаниям совершать международные рейсы. В продаже уже появились билеты на рейсы Москва – Кабул. Однако особым спросом они не пользуются. Работники туриндустрии считают, что такие перелеты будут востребованы членами афганских диаспор. Аэропорт Кабула уже заработал и среди сотрудников есть женщины.

В Париже начали оборачивать тканью Триумфальную арку. Этот арт-проект еще в 1960 году разработал американец Христо Явашев. До реализации своей идеи он не дожил, художник умер в прошлом году. Но его задумку все же решили воплотить в жизнь. Работы должны закончить к 18 сентября. Полюбоваться необычной драпировкой арки можно будет до 3 октября.

На Украине в одном из роддомов выпустили специальные бирки для младенцев. Они напоминают ярлыки, которые пришивают к одежде. На бирках указано, что ребенок на 50% состоит из мамы, а еще на 50% из папы, также специальными значками идет упоминание о том, что стирать младенца можно в воде не горячее 30 градусов и не стоит гладить его утюгом. На каждой такой бирке написано, что сделан младенец с любовью.