В МИД прокомментировали планы Японии по сбросу воды с "Фукусимы-1" в океан

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Планы Японии организовать сброс зараженной радиацией воды с АЭС "Фукусима-1" в океан вызывают обеспокоенность Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу", – говорится в заявлении.
Захарова выразила надежду, что власти Японии подойдут к данной проблеме с ответственностью, а также примут все необходимые меры для минимизации пагубного воздействия радиации на окружающую среду.
"Надеемся, что Токио <...> не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства", – подчеркнула Захарова.
Ранее стало известно, что правительство Японии выдало официальное разрешение на слив массива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Процесс подготовки к операции займет 2 года. За это время планируется проверить дополнительное оборудование.
Данное решение Токио в Китае посчитали крайне безответственным. В заявлении МИД КНР отмечалось, что из-за сброса может быть нанесен вред безопасности и международному общественному здоровью.
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