Власти Японии разрешили слить в океан воду с "Фукусимы-1" – СМИ

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Фото: AP/Hiro Komae
Правительство Японии выдало официальное разрешение на слив массива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом информирует агентство Kyodo.
По имеющимся данным, решение о сбросе воды в океан приняли на совещании глав заинтересованных министерств и ведомств с премьер-министром Есихидэ Сугой.
Процесс подготовки к операции займет 2 года. За это время планируется проверить дополнительное оборудование.
На данный момент в стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 миллиона тонн воды. Как передает СМИ, жидкость очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.
При этом скопившаяся вода содержит в себе изотопы трития. По заявлениям правительства, к моменту сброса в океан концентрация данного вещества составит нормальные значения, разрешенные Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее авария была зафиксирована на заводе по обогащению урана в Иране. Официальный представитель Организации по атомной энергии страны Бехруз Камальванди сообщила, что инцидент не привел к загрязнению окружающей среды.
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