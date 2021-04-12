Член атомного агентства Ирана пострадал на ядерном объекте

Фото: AP/Atomic Energy Organization of Iran

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал при посещении ядерного объекта в Натанзе.

Как сообщило агентство IRIB, чиновник отправился туда для осмотра места аварии, произошедшей ранее в распределительной электросети.

Отмечается, что Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии. При этом подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария. Указывалось, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

В ОАЭИ назвали инцидент терактом, а вице-президент страны Али Акбар Салехи призвал международное сообщество обратить внимание на происшествие.