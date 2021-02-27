Байден предупредил Иран после удара по Сирии военными США

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден порекомендовал Ирану "быть осторожным" на фоне удара, нанесенного американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны", – заявил глава Белого дома в ответ на вопрос журналистов о сигнале, который он бы хотел послать Ирану.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что во время удара ВВС США по Сирии ,были уничтожены девять объектов, частично разрушены два. По его словам, у Соединенных Штатов имеются предварительные детали по пострадавшим на месте, однако они сейчас не будут обнародованы в связи с оценкой операции.

До этого Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. Согласно информации ведомства, были уничтожены несколько объектов инфраструктуры.