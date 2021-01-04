Террористы атаковали три рейсовых автобуса в Сирии

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в сирийской провинции Хама.

В результате погибли девять человек, еще четверо ранены, заявил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.

По данным SYRIAN TV, военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался заблокирован.

Террористы использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.

30 декабря при подрывы автобуса террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 28 мирных жителей.