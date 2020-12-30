28 человек погибли в результате подрыва автобуса в Сирии

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В результате подрыва автобуса террористами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли 28 мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

"Около 16:00 вечера автобус на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира в районе поселения Кабажеб подвергся террористической атаке. В результате 28 человек погибли и 13 получили ранения", – говорится в сообщении.

Ранее при взрыве бомбы погиб муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни. Согласно предварительным данным, взрывное устройство сработало в автомобиле муфтия. По словам директора департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейха Хадзера Шахрура, был совершен теракт.