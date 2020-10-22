Муфтий Дамаска погиб при взрыве бомбы

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Муфтий Дамаска и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни погиб при взрыве бомбы. Согласно предварительным данным, взрывное устройство сработало в автомобиле муфтия, сообщает РИА Новости.

Соответствующую информацию подтверждает директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаску шейх Хадзер Шахрур. По его словам, был совершен теракт.

Говоря о деталях произошедшего, собеседник пояснил, что бомба находилась в машине Аль-Афюни. Взрыв прогремел напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия, расположенном в пригороде Дамаска.

Шахрур подчеркивает, что Шейх Аль-Афюни погиб как мученик.

Летом в Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску. ПВО поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей.