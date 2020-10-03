Турция пригрозила новой операцией на севере Сирии

03 октября, 15:57
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если данные Анкаре обещания по выводу курдских формирований с севера Сирии не будут выполнены, военные сами сделают то, что нужно.
"Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.
По его словам, для Анкары неприемлемы любые шаги, которые могут привести к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе.
В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Глава МИД РФ отметил, что особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом, а также с теми, кто планировал разрушить сирийскую государственность.
Ранее авиация РФ и Сирии уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа.
Масштабная операция по разгрому бандформирований при поддержке артиллерии и спецназа была проведена в период с 18 по 24 августа. Уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.
18 августа генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Инцидент произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели генерала ВС РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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