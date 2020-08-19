СК открыл дело по факту гибели генерала ВС РФ в Сирии

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Следственный комитет РФ открыл дело по факту гибели генерала ВС РФ и ранения двух военных в Сирии. Об этом информирует сайт ведовства.

В заявлении сообщается, что следователи СК установят все детали произошедшего в рамках расследования уголовного дела.

"Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", – подчеркнули в пресс-службе СК.

В ведомстве отметили, что любое преступление против военнослужащих РФ в Сирии расследуется сотрудниками СК тщательным образом. Там также пообещали привлечь к расследованию компетентные органы сирийского государства.

Добавляется, что соболезнования родственникам погибшего выразил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Накануне генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Инцидент произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.