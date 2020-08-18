Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

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Генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора", – говорится в сообщении ведомства.

Взрыв произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. Российские военнослужащие возвращались после проведения гуманитарной акции, когда по ходу движения автоколонны произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранее сирийский военнослужащий погиб в результате нанесения авиаудара американским самолетом. Инцидент произошел рядом с сирийским городом Эль-Камышлы. Еще двое военнослужащих пострадали в результате инцидента.

4 августа на юго-западе Дамаска была проведена воздушная атака по столице Сирии. Сообщалось, что удар произвели вертолеты Израиля. В результате атаки был нанесен материальный ущерб городу.