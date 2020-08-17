В Сирии сообщили о гибели военного из-за авиаудара ВВС США

Фото: ТАСС/Hassan Ammar/AP

Американский самолет нанес удар по сирийским военным, передает RT со ссылкой на местное издание.

Инцидент произошел рядом с сирийским городом Эль-Камышлы. В результате удара погиб один сирийский военный, еще двое получили ранения.

Газета al-Watan, в свою очередь, отмечает, что при ударе получил ранения один из офицеров. По данным газеты, американский патруль пытался проехать в зону, которая находится на контроле сирийской армии.

В середине июля сообщалось, что в Сирии был подорван российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования. Инцидент произошел в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб.

В результате происшествия трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа. Кроме того, были повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

