Пять человек погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака

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Фото: depositphotos/zimmytws
Турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну пограничников на севере Ирака к северо-востоку от Эрбиля. Об этом сообщает ТАСС.
По данным телеканала Sky News Arabia, в результате открытого огня погибли пять человек.
В числе погибших, согласно предварительным данным, иракские пограничники и члены Рабочей партии Курдистана. По данным иракского телеканала Al-Sumaria, жертвами стали два офицера.
Ранее официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что Багдад может обратиться в Совбез ООН и Лигу арабских государств, чтобы добиться прекращения боевых действий на территории страны, которые реализуют турецкие военные.
Во вторник, 11 августа, в районе границы Ирака и Кувейта прогремел взрыв. По предварительным данным, хлопок произошел во время атаки боевиков шиитской группировки.
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