Пять человек погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака

Фото: depositphotos/zimmytws

Турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну пограничников на севере Ирака к северо-востоку от Эрбиля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным телеканала Sky News Arabia, в результате открытого огня погибли пять человек.

В числе погибших, согласно предварительным данным, иракские пограничники и члены Рабочей партии Курдистана. По данным иракского телеканала Al-Sumaria, жертвами стали два офицера.

Ранее официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что Багдад может обратиться в Совбез ООН и Лигу арабских государств, чтобы добиться прекращения боевых действий на территории страны, которые реализуют турецкие военные.

Во вторник, 11 августа, в районе границы Ирака и Кувейта прогремел взрыв. По предварительным данным, хлопок произошел во время атаки боевиков шиитской группировки.

