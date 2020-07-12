СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Фото: AP/TASS/Bebeto Matthews
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
Отмечается, что проект резолюции подразумевает осуществление помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией – "Баб-эль-Хава". Проект был принят с пятой попытки.
"Двенадцать голосов "за", три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов", – сообщил Хойсген.
Он отметил, что в числе воздержавшихся при голосовании стран была и Россия.
Итоговая резолюция постановила "продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты "Баб-эс-Салям", (Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией)".
Ранее 8 человек стали жертвами теракта в сирийском городе Тель-Абъяд на границе с Турцией. Еще 27 пострадавших получили различные ранения.
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