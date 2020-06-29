Небензя прокомментировал выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

РФ вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии. По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, этот механизм был добровольной договоренностью.

"У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", – цитирует дипломата РИА Новости.

Как сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия 23 июня проинформировала организацию о том, что больше не участвует в работе механизма.

По мнению Небензи, его часто применяли для дезинформации, а объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами. Кроме того, постпред указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были там находиться.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов вблизи авиабазы Хмеймим. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александр Щербицкий отметил, что БЛА террористов были выявлены 22 июня средствами ПВО.