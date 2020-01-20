Беспилотники попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

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Боевики в Сирии с помощью беспилотников пытались атаковать авиабазу Хмеймим, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России, передает RT.

В ведомстве отметили, что с наступлением темноты российские средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе.

Там добавили, что воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы зенитными ракетными средствами. Пострадавших или материального ущерба нет.

Ранее в Минобороны заявили, что во время попыток атак на авиабазу Хмеймим комплексы ПВО за два года уничтожили 118 беспилотников террористов.

Абсолютное большинство БПЛА запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.