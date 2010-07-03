Беспилотник "Орион", упавший у жилого дома под Рязанью, эвакуировали

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Военный беспилотник "Орион", упавший в субботу, 16 ноября, вблизи жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, эвакуирован. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дениса Арапова.

"[Беспилотник] упал в 13:07. Должен был садиться в аэропорту Протасово, не долетел, но его ждали представители спецслужб. Когда он упал, пожарные выехали на место. На данный момент он эвакуирован", — заявил представитель региональных властей.

По данным Московского межрайонного управления СК на транспорте, беспилотник "Оринон" совершал испытательный полет. Рассматривается версия, что у устройства отказала техникам. Компания "Кронштадт", разработавшая беспилотник, заявила, что окажет следствию содействие.

Как стало известно по итогам авиасалона МАКС-2019, "Орион" должны были передать министерству обороны РФ до конца года. В ведомстве уже заявили, что авария аппарата не повлияет на действующие договоренности.

В конце октября сообщалось, что в Томске запустят эксперимент, по условиям которого беспилотники задействуют в службе доставки. Первыми испытателями инициативы должны стать студенты вузов города.

