Легкие дроны разрешат использовать без согласования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легкие бытовые дроны разрешат свободно запускать в воздух на небольшую высоту без согласования с авиавластями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минтранс.

Изменения внесут в Федеральные правила использования воздушного пространства. Теперь владельцы беспилотных воздушных судов (БВС) весом не более 30 килограммов смогут запускать их в светлое время суток. Поднять беспилотник в воздух можно только на высоту до 150 метров при условии, что оператор будет все время видеть устройство.

Однако в ряде случаев официальное разрешение авиавластей получать все же придется. Например, использование дронов надо согласовывать, если планируется использовать их в районе аэродромов и зон ограничения полетов, а также в местах проведения массовых публичных мероприятий.

"Жизнь в большом городе": как зарегистрировать дрон

Документ вступит в силу через три-четыре недели. Такое послабление принимается на фоне ужесточения ряда других правил использования дронов, которые вводит Росавиация. Так, к концу октября все владельцы квадрокоптеров массой от 250 граммов до 30 килограммов должны обязательно поставить устройства на учет в авиационном ведомстве.

Однако с регистрацией дронов возникли трудности. В России насчитывается около 50 тысяч таких устройств, при этом заявки на регистрацию подали только 3,2 тысячи человек. Подавляющее число коптеров пока не поставлены на учет, но это вина не только их владельцев.

Подать заявку можно по почте, но электронный сервис так и не работает. Росавиация пока не успела предоставить возможность отправить документы в электронном виде, в агентстве заявили, что проводят мероприятия по "скорейшему запуску регистрации БВС в режиме онлайн".

В июле этого года вступил в силу закон, который в 10 раз увеличил штрафы за запуск дронов в запрещенных местах. Сейчас нарушение закона может обойтись физлицам в 20-50 тысяч рублей. В сентябре владельцев квадрокоптеров обязали ставить их на учет в Росавиации.