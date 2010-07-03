Эксперт объяснил, почему необходимо ставить дроны на учет

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Руководитель компании-разработчиков беспилотных летательных аппаратов Михаил Липатов прокомментировал Москве 24 вступившие в силу правила постановки на учет дронов и квадрокоптеров. По его словам, такой подход связан с вопросами общественной безопасности.

"Регистрация дронов вводится для обеспечения безопасности полетов, упорядочивания движения в воздушном пространстве, потому что беспилотники являются аппаратами, которые повышают потенциальные риски всевозможных нештатных ситуаций, в том числе с воздушными судами", – пояснил он.

По словам эксперта, уже были случаи, когда дроны препятствовали вылету и посадке самолетов в аэропортах.

"Даже на высоте четырех-пяти тысяч метров пилоты сообщают об опасности движения беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнул Липатов.





Михаил Липатов руководитель компании-разработчиков беспилотных летательных аппаратов Сегодня просто необходимо регистрировать беспилотники. Их очень много на руках... В первую очередь это нужно для обеспечения безопасности, потому что жизнь человека превыше всего.

27 сентября в России вступили в силу правила учета беспилотников максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов, российского производства или ввезенных из-за рубежа. Полномочия по учету дронов возложены на Росавиацию. Для аппаратов массой более 30 килограммов предусмотрена регистрация по аналогии с пилотируемыми судами. При этом правила не касаются беспилотников, которые привозят иностранцы, чтобы поучаствовать в соревнованиях по авиамодельному спорту.

Начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров пояснил, что дроны и квадрокоптеры, находящиеся в эксплуатации, нужно будет ставить на учет в течение месяца со дня вступления в силу соответствующих правил. Новые гражданские беспилотные воздушные суда (БВС), приобретенные после вступления правил учета, – в течение 10 дней.

Чтобы зарегистрировать свой аппарат, необходимо будет подать заявление, подкрепленное в том числе фотографией беспилотника. Направить его можно по нескольким каналам: по почте, через экспедицию Росавиации, через портал учета БВС. Также с марта 2020 года можно будет направить заявление через портал госуслуг.

Поставить дрон на учет сможет любой гражданин России начиная с 14 лет (необходим паспорт), а также юридическое лицо. Авиавласти вправе отказать из-за неправильно заполненного заявления и отсутствия фото.

В России сейчас около 500 тысяч беспилотников в категории, попадающей под необходимость учета. Штрафы за нарушение правил регистрации не предусмотрены. При этом Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил пользования воздушным пространством.

В 2017 году было зафиксировано 87 нарушений, в 2018 – 124, за часть 2019 года – 62.

Мастеров добавил, что правил полетов дронов в чистом виде пока не существует, но есть мысли, что их надо написать. В дальнейшем беспилотникам будут присваивать учетные номера, которые нужно будет размещать на корпусе БВС.