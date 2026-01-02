Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры безопасности ввели в авиагавани 2 января. Аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты.

Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Жуковский. Позже воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

Оба аэропорта не принимали и не выпускали рейсы из-за атаки вражеских беспилотников на Москву. С ночи на 2 января на подлете к городу уничтожены 3 дрона. На месте падения обломков работали экстренные службы.