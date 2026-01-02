Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 2 января аналогичные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Спустя время они были сняты, и воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

Меры безопасности действовали на фоне атаки беспилотника на столицу. Средства ПВО уничтожили его на подлете к городу. На месте падения обломков работали экстренные службы.