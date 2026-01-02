02 января, 11:40Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 2 января аналогичные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Спустя время они были сняты, и воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.
Меры безопасности действовали на фоне атаки беспилотника на столицу. Средства ПВО уничтожили его на подлете к городу. На месте падения обломков работали экстренные службы.
