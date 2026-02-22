Собянин заявил, что спорт в Москве станет еще популярнее благодаря цифровизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Спорт и физкультура станут еще популярнее среди москвичей благодаря цифровизации. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Он напомнил, что на портале mos.ru есть раздел, посвященный спорту, где горожане могут найти информацию о предстоящих соревнованиях, столичных спортивных объектах и записи в секции. Кроме того, там можно подобрать для ребенка тренера и записаться на тестирование, а также забронировать занятие в бассейне и записаться на занятия в рамках проектов "Спортивные выходные", "Мой спортивный район" и "Московская ходьба".

Мэр рассказал и о планах на 2026 год. Например, будет развиваться система трансляций видеоконтента на объектах Москомспорта. Также планируется добавить новые функции на портал mos.ru и в мобильное приложение "Московский спорт".

В этом году столичные власти намерены провести свыше 200 крупных спортивных мероприятий. В их числе – Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола, День шахмат и Московский марафон тренировок.

Помимо спортивных мероприятий, планируется завершить строительство и реконструкцию 47 объектов инфраструктуры, обустроить 23 всесезонные спортплощадки нового формата, 11 флагманских и 21 районную и окружную лыжную трассу, а также 15 зон отдыха у воды.