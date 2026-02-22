График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 13:37

Город

Дом по программе реновации появится в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

В Москве согласован проект дома по программе реновации в Зеленограде. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новостройку возведут по адресу Заводская улица, земельный участок № 2.

"Здание будет состоять из семи жилых секций, в которых запроектировано 617 квартир. Площадь застройки, согласно представленной документации, превысит 4,2 тысячи квадратных метров", – указал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

На первых этажах разместятся общественные помещения, общая площадь которых составит около 2,3 тысячи квадратных метров, и центр информирования для будущих новоселов. Кроме того, в доме оборудуют помещения для консьержей, колясок и места для почтовых ящиков.

В рамках проекта планируется сформировать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также адаптировать для них 10 квартир.

Дом будет находиться рядом со станцией Зеленоград – Крюково МЦД-3, детсадами, школами, поликлиниками, магазинами, кафе, торговыми центрами и остановками общественного транспорта.

Ранее в Москве выпустили градостроительный план земельного участка для возведения дома по программе реновации в районе Хорошево-Мневники. Новостройка появится по адресу улица Демьяна Бедного, земельный участок № 18/3. Рядом расположены лес "Октябрьское радиополе" и станция метро "Народное ополчение".

"Новости дня": дом по программе реновации построили в Филимонковском районе

городреновация

