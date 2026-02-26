Uniqlo зарегистрировала сразу 4 товарных знака в РФ

Фото: 123RF.com/freerlaw

Японский ретейлер, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России четыре товарных знака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявки были поданы в сентябре 2025 года, положительное решение по ним приняли в феврале 2026-го. Срок действия регистрации – до 2035 года.

Под товарными знаками Perfect Black, AirSense, Peace for all и Blocktech компания сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки и кожаные изделия.

Ранее французская компания Christian Dior зарегистрировала в РФ товарный знак Lady Dior. Кроме того, она получила возможность организовывать мероприятия.

Еще один товарный знак зарегистрировала американская компания Victoria’s Secret . Соответствующая заявка была подана в Роспатент 25 марта 2025 года из США. Действие исключительного права на товарный знак России истечет 25 марта 2035 года.