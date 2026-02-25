Форма поиска по сайту

25 февраля, 08:59

Экономика

Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак Lady Dior

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Французская компания Christian Dior зарегистрировала в России новый товарный знак Lady Dior, передает ТАСС.

Обращение поступило в августе 2024 года из Франции. Заявителем была указана компания "Кристиан Диор Кутюр".

Зарегистрированная товарная марка охватывает три класса товаров и услуг по международной классификации (МКТУ) – № 18, 25 и 41. Среди них значатся изделия из кожи, одежда для мужчин и женщин, а также организация мероприятий.

Ранее сразу три знака зарегистрировал модный дом Chanel. Прошения были поданы в январе, мае и июне 2025 года от швейцарской компании "Шанель САРЛ". Положительное решение по ним Роспатент вынес в 2026-м.

Срок действия торговых марок "Шанель" и Les Eaux de Chanel, а также изображений фирменной коробки для парфюма продлится до 2035 года.

До этого же года будет действителен бренд французского дома моды Chloé. Свою марку он зарегистрировал по пяти классам МКТУ № 3, 9, 14, 18 и 25. Они включают парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные и иные аксессуары, кожаные изделия, предметы одежды и обуви.

