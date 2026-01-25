Louis Vuitton зарегистрировал два товарных знака в России

Фото: ТАСС/Zuma

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака – Les Gastons Vuitton и Heures D'absence, передает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы в октябре 2025 года из Франции от "Луи Вюиттон Маллетьер", а зарегистрированы в январе 2026 года. Срок действия исключительного права истечет 1 октября 2035 года.

Товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 14. В них входят оптические изделия, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий и изделия из благородных металлов или с покрытием из них.

Ранее французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак. Заявка была подана в Роспатент в июле 2025 года. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18 и 25.

Кроме того, в 2025 году косметическая компания L'Oreal подала 31 заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Всего регистрацию прошли 11 знаков, среди которых названия брендов CeraVe и Mixa.