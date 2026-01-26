Сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на 20 тыс авиапассажиров

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что системой Leonardo пользуются свыше 60 авиакомпаний, в том числе иностранные Belavia и Conviasa. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов.

В свою очередь, Минтранс и Росавиация усилили мониторинг за работой воздушного транспорта. Специалисты ведомств совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния возникших проблем в работе Leonardo на расписание полетов.

В частности, там, где это возможно, проводится ручной способ регистрации граждан на рейсы, также принимаются другие меры реагирования.

Сбой в системе Leonardo возник 26 января. Из-за этого ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов и их возврат.

Для восстановления работоспособности Leonardo создан оперштаб. Проблемы замечены на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел". Знакомый с ситуацией источник уточнил, что сбой будет устранен в ближайшее время.