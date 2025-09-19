Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сайт петербургского аэропорта Пулково взломан, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время работа ресурса ограничена. Представители аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением сайта. При этом, несмотря на инцидент, аэропорт работает в обычном режиме. Регистрация на рейсы также проводится штатно.

В конце июля в системах "Аэрофлота" произошел сбой, затронувший аэропорт Шереметьево. Причиной стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

На фоне возникших проблем в работе сервисов авиакомпании перевозчик отменил свыше 50 пар рейсов. Восстановить программу полетов удалось через несколько дней.

