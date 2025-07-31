Утечка данных не подтвердилась в "Аэрофлоте"

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Роскомнадзор не подтвердил информацию об утечке данных из "Аэрофлота". Об этом сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Сбой в информационных системах авиакомпании, который затронул аэропорт Шереметьево, произошел 28 июля. Причиной стала хакерская атака. Генпрокуратура России после случившегося сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Из-за сбоя в работе сервисов наблюдались неполадки, на фоне которых перевозчик отменил почти 50 пар рейсов. Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" в связи с этим организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Стабилизировать расписание полетов удалось к 30 июля.

Руководитель одного из аналитических центров Владимир Ульянов предположил, что хакерам, из-за которых в работе "Аэрофлота" произошел сбой, могли попасть данные, высылаемые человеком при оформлении билета – ФИО, паспортные и контактные сведения, а также информация по перелетам. При этом он выразил уверенность, что платежные сведения граждан остались в безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, предупредил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.