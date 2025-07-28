В Кремле назвали тревожными данные о якобы атаках хакеров на инфраструктуру "Аэрофлота"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно тревожными сообщениями о якобы атаках хакерских группировок на инфраструктуру "Аэрофлота".

"Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских компаний, которые оказывают услуги населению. Он также добавил, что Кремль будет ждать разъяснений относительно того, насколько правдоподобны утверждения о хакерской атаке и какие последствия может иметь данная ситуация.

В понедельник, 28 июля, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой. В авиакомпании предупредили о неполадках в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент специалисты занимаются минимизацией рисков, связанных с выполнением производственного плана полетов.

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров при осуществлении перевозок.

На данный момент "Аэрофлот" отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в своих системах.