Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов

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Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах, указано на сайте ведомства.

Заместитель главы министерства Владимир Потешкин в ходе заседания координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники напомнил руководителям авиакомпаний о важности безусловного соблюдения федеральных авиационных правил.

В частности, в случае задержки рейса перевозчики должны предоставить пассажирам с детьми до семи лет доступ к комнате матери и ребенка. Кроме того, клиенты должны быть обеспечены двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте в случае, если рейс задерживается на более чем два часа.

Также при ожидании посадки более двух часов пассажирам должны быть предоставлены прохладительные напитки. Горячее питание полагается клиентам при ожидании более четырех часов и далее днем – каждые шесть часов, ночью – каждые восемь часов.

Кроме того, перевозчик должен гарантировать предоставление гостиницы в случае, если время ожидания вылета превышает восемь часов днем и шесть часов – ночью. Пассажирам должен быть доступен трансфер до гостиницы и обратно, если та предоставляется бесплатно, и хранение багажа пассажиров, указано в сообщении.

Вместе с тем ведомство призвало авиакомпании адекватно подходить к тарифной политике при условиях повышенной нагрузки и сбоев. Первоочередной задачей в таких ситуациях министерство назвало доступность перевозок пассажиров.

Вместе с тем компаниям предложено убедиться в наличии необходимых ресурсов для работы при возникновении неполадок. В случае сбоев они должны усилить и зарезервировать дополнительный персонал, который сможет приступить к работе в кратчайшие сроки. Кроме того, необходимо корректно сформировать резерв воздушных судов, указало ведомство.

В числе рекомендаций перевозчикам также есть проверка работы колл-центров и своевременное информирование пассажиров об изменениях в расписании рейсов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении из-за ограничений, введенных в российских аэропортах. Также перевозчик "Ямал" предупредил о задержках вылета рейсов в Москву из городов ЯНАО и в обратном направлении.

Вместе с тем компания "Победа" сообщила об отмене ряда рейсов. При этом около 8,5 тысячи пассажиров "Уральских авиалиний" утром 7 мая ожидали вылета в Москву из разных российских городов и некоторых стран. По данным авиакомпании, порядка 40 воздушных судов были задержаны.

Росавиация обратила внимание, что "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", NordStar и Nordwind принимают все возможные меры для стабилизации расписания полетов.

